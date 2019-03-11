Свердловской области этой весной паводок не грозит. Об этом сообщили специалисты, которые оценили, сколько снега уже выпало, и какой толщины сейчас лед на водоемах. Угроза небольшого подтопления ожидается только в двух районах региона. Уровень паводка превысит норму всего на полметра.

Свердловской области этой весной паводок не грозит. Об этом сообщили специалисты, которые оценили, сколько снега уже выпало, и какой толщины сейчас лед на водоемах.Угроза небольшого подтопления ожидается только в двух районах региона: Ирбитском и Туринском, рассказал глава Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский. Уровень паводка превысит норму всего на полметра. Другие реки области смогут избавиться от льда без эксцессов.Несмотря на такую благоприятную перспективу, уже начались работы по подготовке паромных и лодочных переправ, передает ГТРК "Урал". В населенные пункты, находящиеся в зонах потенциального риска, организуются завозы продуктов питания и лекарственных препаратов. По прогнозам, в активную фазу паводок вступит в середину мая, тогда будут вскрываться реки на севере области.