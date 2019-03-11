Полвека назад в Тисульском районе Кузбасса на глубине 70 метров был найден саркофаг. В нем в кристально чистой жидкости лежала красивая девушка в одежде из неведомой ткани. Ее назвали Тисульской принцессой. Прямой эфир разбирается: почему КГБ эту историю засекретил, а ее очевидцы внезапно умерли?
Полвека назад в Кемеровской области — в селе Ржавчик Тисульского района — на глубине 70 метров был найден саркофаг. В нем в кристально чистой жидкости лежала молодая красивая женщина в одежде из неведомой ткани. Девушку назвали Тисульской принцессой.
Местные жители наблюдали за ней три часа, а потом прилетел вертолет. Саркофаг попытались поднять на борт, но он оказался слишком тяжелым. Тогда жидкость из него решили слить, но как только это было сделано, принцесса тут же почернела.
Затем начались и другие странности. Один из мужчин попробовал жидкость из саркофага, сошел с ума и замерз на пороге собственного дома. Вскоре начали умирать при странных обстоятельствах и другие очевидцы.
Слухи вокруг находки ходили самые разные – вплоть до того, что Тисульская принцесса могла быть инопланетянкой. Вскоре в село приехали "люди в форме", переписали всех, кто присутствовал при обнаружении загадочного саркофага, и приказали о нем забыть.
После 1969 года военные приезжали в Ржавчик снова. Как рассказывает историк спецслужб Валерий Малеванный, в 1972 году Юрий Андропов (возглавлявший тогда КГБ) издал приказ о прекращении работ на каменноугольном разрезе, где был найден саркофаг.
Через год район был оцеплен спецназом, а раскопки стали вести военные археологи. Говорят, что они нашли в этом месте еще два саркофага, но и эти сведения были засекречены.
Местные жители из тех, кто был в 1969-м детьми и знал о находке только со слов взрослых, до сих пор не спешат откровенничать с журналистами, и лишь некоторые дают отрывочные сведения о том, что слышали в те годы.
При этом в районе загадочной находки 50-летней давности до сих пор наблюдаются странности: компасы идут вразнос, беспилотники глючат, связь затруднена.
Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" взялась за расследование "засекреченной находки", чтобы выяснить, что в этой истории правда, а что, возможно, вымысел.