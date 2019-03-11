Полвека назад в Тисульском районе Кузбасса на глубине 70 метров был найден саркофаг. В нем в кристально чистой жидкости лежала красивая девушка в одежде из неведомой ткани. Ее назвали Тисульской принцессой. Прямой эфир разбирается: почему КГБ эту историю засекретил, а ее очевидцы внезапно умерли?

Полвека назад в Кемеровской области — в селе Ржавчик Тисульского района — на глубине 70 метров был найден саркофаг. В нем в кристально чистой жидкости лежала молодая красивая женщина в одежде из неведомой ткани. Девушку назвали Тисульской принцессой.Местные жители наблюдали за ней три часа, а потом прилетел вертолет. Саркофаг попытались поднять на борт, но он оказался слишком тяжелым. Тогда жидкость из него решили слить, но как только это было сделано, принцесса тут же почернела.Затем начались и другие странности. Один из мужчин попробовал жидкость из саркофага, сошел с ума и замерз на пороге собственного дома. Вскоре начали умирать при странных обстоятельствах и другие очевидцы.Слухи вокруг находки ходили самые разные – вплоть до того, что Тисульская принцесса могла быть инопланетянкой. Вскоре в село приехали "люди в форме", переписали всех, кто присутствовал при обнаружении загадочного саркофага, и приказали о нем забыть.После 1969 года военные приезжали в Ржавчик снова. Как рассказывает историк спецслужб Валерий Малеванный, в 1972 году Юрий Андропов (возглавлявший тогда КГБ) издал приказ о прекращении работ на каменноугольном разрезе, где был найден саркофаг.Через год район был оцеплен спецназом, а раскопки стали вести военные археологи. Говорят, что они нашли в этом месте еще два саркофага, но и эти сведения были засекречены.Местные жители из тех, кто был в 1969-м детьми и знал о находке только со слов взрослых, до сих пор не спешат откровенничать с журналистами, и лишь некоторые дают отрывочные сведения о том, что слышали в те годы.При этом в районе загадочной находки 50-летней давности до сих пор наблюдаются странности: компасы идут вразнос, беспилотники глючат, связь затруднена.Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" взялась за расследование "засекреченной находки", чтобы выяснить, что в этой истории правда, а что, возможно, вымысел.