В нашей области электричество появилось более 100 лет назад

В нашей области электричество появилось более 100 лет назадПожалуй, одним из самых значимых событий, кардинально изменивших жизнь всего человечества, можно смело назвать стремительный процесс электрификации.Своим бескомпромиссным стартом он похоронил в кулуарах народной памяти век «пара и железа» и невообразимо ускорил темпы и ритмы развития мировой цивилизации...Есть о чём вспомнитьЭлектричество пришло в нашу область (тогда ещё губернию) более 100 лет назад. В 1900 году в Гусь-Хрустальном на ткацко-прядильной фабрике купца Нечаева-Маслова установили первые электрогенераторы. Они приехали к нам из далёкой Англии и имели ничтожную по сегодняшним меркам мощность – всего 35 квт.Спустя 8 лет своя электростанция появилась и в столице губернии, однако пользоваться плодами её работы могли себе позволить лишь «сливки общества» - дворяне, духовенство и всевозможные дельцы. В то же время на фабриках строили и другие мелкие электростанции, однако их мощность была весьма невысокой. В царской России простые люди об электричестве могли только мечтать...С Революцией всё изменилось. Начиная с 1918 года, в домах крестьян и рабочих начинают светиться лампочки, питавшиеся энергией, рождавшейся в национализированных электростанциях.Возможно одной из самых важных вех в истории владимирской электрификации, стало открытие подстанции «Вязники» в 1929 году. Построенная благодаря претворению в жизнь Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) из американского металла, она «в строю» и по сей день. Старейший энергообъект Центральной России исправно «питает» и городскую электросеть, и коммунальные объекты, и Вязниковский льнокомбинат...Ярче год от годаСобственно, само «сердце регионального света» - подстанцию «Владимирская» построили в 1956 году как один из объектов первой в стране магистральной электропередачи 400 кВ «Куйбышевская ГЭС – Москва». Подстанцию, работавшую, словно хорошие швейцарские часы, в 1986 году перевели на сверхвысокий класс напряжения 750 кВ. Она входила в состав производственного объединения «Дальние Электропередачи» - крупнейшей в СССР электросетевой организации, которая стала прообразом Федеральной Сетевой компании (ФСК). Кстати, в этом году ФСК ЕЭС отметит 65-летие «Дальних Электропередач».На сегодняшний день подстанцию 750 кВ «Владимирская» по праву считают не только крупнейшим энергообъектом нашей области, но и одним из самых мощных в Европе. Её установочная мощность поистине впечатляет – 4850 МВА! Кроме того, от подстанции отходят 17 линий электропередачи, напряжение которых варьирует от 110 до 750кВ. Они соединяют её с региональной, Московской, Ивановской и Ярославской энергосистемами. Также стоит отметить, что крупнейшим из потребителей, получающих электроэнергию непосредственно от этой подстанции, стал Владимирский дата-центр «Яндекс». Именно подстанции «Владимирская» и её высокопрофессиональному коллективу мы обязаны немеркнущим светом в наших домах.