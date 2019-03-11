Тело медиа-менеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, доставят в Москву не раньше 14-15 марта.

Тело медиа-менеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, доставят в Москву не раньше 14-15 марта.Как передает РИА Новости, об этом проинформировала общественность родственница вдовы журналистки Божены Рынски Нина Костикова.Она подчеркнула, что в столице России запланирована церемония прощания с Малашенко, который покончил с собой в Испании 25 февраля. 11 марта стало известно, что местный суд дал разрешение на выдачу тела медиа-менеджера и в ближайшее время его доставят в Москву.Ранее Рынска рассказала, что хочет похоронить мужа на столичном Троекуровском кладбище.Малашенко являлся одним из создателей телекомпании НТВ, занимал посты генерального директора РГТРК "Останкино" и ТОО "Телекомпания "НТВ". В 1996 году принимал активное участие в проведении президентской кампании кандидата Бориса Ельцина.