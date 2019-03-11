Актеру Владимиру Зеленскому пора начать нервничать. Комик по-прежнему сохраняет лидерство в президентской гонке, но лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не намерена отдавать ему победу. Оранжевая принцесса неожиданно для многих нанесла мощный удар по амбициям шоумена.

Актеру Владимиру Зеленскому пора начать нервничать. Комик по-прежнему сохраняет лидерство в президентской гонке, но лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не намерена отдавать ему победу. "Оранжевая принцесса" неожиданно для многих нанесла мощный удар по амбициям шоумена.Крайне любопытную информацию опубликовали социологи изаналитической группы "Рейтинг". С 1 по 7 марта исследователипроводили очередной опрос граждан Украины и выясняли их предпочтения нагрядущих президентских выборах.Лидерство по-прежнему удерживает актер Владимир Зеленский.За него готовы проголосовать почти 25% избирателей.Настоящей сенсацией стал стремительный рост симпатий клидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. За "оранжевуюпринцессу" готовы проголосовать больше 18% тех, кто пойдет на выборы.Тимошенко, до недавнего времени находившаяся на третьейстрочке после Зеленского и президента Петра Порошенко, стремительнопереместилась на вторую позицию. Всего лишь две недели назад социологификсировали ее рейтинг на уровне 15%. Рост в три процента за пару недель длятекущих украинских политических реалий – это серьезный успех., которому Тимошенко почти дышит в спину, порапобеспокоиться. Уже несколько недель рейтинг шоумена не растет, сохраняясь науровне 25%. При текущей динамике "оранжевая принцесса" очень скорообгонит харизматичного юмориста, стремительно взлетевшего на украинскийполитический олимп.Успехами могут похвастаться и другие оппоненты Зеленского.Помимо Тимошенко, рейтинг растет у бывшего министра обороны Анатолия Гриценко(10,3%) и лидера партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (9,9%).Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высшийгосударственный пост претендуют 44 человека. объявил о своем участии в канун нового года.