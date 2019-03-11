7 марта МВД России опубликовало проект постановления правительства с перечнем потенциально опасных пород собак. В списке - 69 пород, а также их гибриды и метисы.

Автор: Дмитрий Киселёв7 марта МВД России опубликовало проект постановления правительства с перечнем потенциально опасных пород собак. В списке — 69 пород, а также их гибриды и метисы. Среди них как известные, например, ротвейлер, бультерьер, американский питбуль, стаффордширский терьер, мастиф, доберман, кавказская и немецкая овчарки, так и редкие для России породы. МВД предостерегает: эти породы "обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы". Их выгул без намордника и поводка в общественных местах будет запрещен.Вообще же в мире насчитывается до 500 пород собак. Многие из них живут с людьми веками, доказывая свою преданность и лояльность. Возьмите сибирских хаски — аборигенная ездовая собака, древнейшая порода на планете, ведущая свою историю как минимум с первого тысячелетия до нашей эры. Отличный друг и помощник, хотя и далеко не самый комфортный сосед в городской квартире. Лучше всего хаски чувствуют себя в природной среде. Например, на Камчатке.Автор: Алексей МихалевВ упряжке — от 8 до 14 собак. Ее движение балансируют действия вожака, центральной пары, направляющих и рулевых. Питомник "Снежные псы" расположен в пригороде Петропавловска-Камчатского, однако зимой добраться сюда можно только на снегоходах: вокруг — живописная непроходимая глушь. Более 15 лет питомник открыт для посещений."У ездовых метисов нет агрессии. Это не охотничьи собаки, не охранные. Они принесут любимую вещь хозяина", — рассказал Владимир Максамбаев, специалист питомника.В питомнике живут более 80 собак трех ездовых пород: камчатская, аляскинская и широко известная сибирская хаски, ради встречи с которой на Камчатку ежегодно прилетают десятки тысяч туристов.Управляет этим непростым механизмом, в известном смысле дирижирует оркестром, каюр. В данном случае весьма титулованный, живая легенда сегодняшней Камчатки Андрей Семашкин."Кто-то рождается с этим. Из поколения в поколение передается. С детства общаешься с собаками. Русские сюда пришли на собаках", — рассказал Андрей Семашкин, каюр, директор Камчатского центра ездового спорта.В большинстве регионов РФ есть такой праздник, ожиданием которого именно в этих местах живут весь год. Где-то это Сабантуй, где-то Сагаалган (Новый год по лунному календарю), в Петербурге это белые ночи и "Алые паруса". А на Камчатке это масштабный северный фестиваль "Берингия". Потому что немыслим март без гонки на собачьих упряжках.Биатлонный комплекс Петропавловска. Так выглядит пролог одного из главных событий региона. Более четверти века назад, в 1991 году, "Берингия" вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка в мире. Ее маршрут составил 1980 километров, а через год он превысил две тысячи."Я очень много езжу. Я определяю состояние села, если есть там собачки: добрые, хорошие и мордатые – значит, в селе все хорошо. Если злые и нехорошие, значит, и в селе есть проблемы. А на Севере человек без общения с животным жить не может, так природой устроено. Поэтому это очень важно", — отметил Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.Для Камчатки "Берингия" — это больше, чем соревнование. Это общая коммуникация, гуманитарная помощь детям, которую в труднодоступные районы везут каюры. И это бенефис ездовых собак — удивительных животных, способных пробегать в день более ста километров, спать на 50-градусном морозе, перевозить тяжелые грузы, подолгу голодать, сохраняя преданность человеку, что жителями Камчатки ценилось всегда."Они их не очеловечивают, они относятся к ним с уважением. Как к личности, как к животному. И у них очень счастливая собачья жизнь", — рассказала Катерина Томашева, ветеринарный врач-эпизоотолог Елизовской районной станции.Камчатка край снежный. Осадков здесь выпадает больше, чем в любой другой части страны. Коммунальные службы Петропавловска пребывают в непрерывной борьбе: за одни сутки здесь порой выпадает месячная норма снега. Но есть у этой напасти и положительная сторона.Горнолыжный комплекс "Эдельвейс" — один из старейших в регионе. Супруги Аграновские создавали его в середине 50-х годов. Людмила Семеновна тренерскую вахту несет в свои 87 лет. Невозможно отправить на пенсию первую в СССР женщину, получившую звание "Снежный барс" за покорение всех семитысячников страны. Ковать олимпийские кадры она начала, когда в качестве амуниции предлагались валенки.Среди ее воспитанниц — выдающаяся горнолыжница Варвара Зеленская. Но спорт высоких достижений Людмила Аграновская не отделяет от занятий с детьми, иным из которых нет и трех лет."Самое главное — оздоровить их и научить спускаться с горы. Они поют, получают от этого удовольствие. Сейчас дети двигательно-больные. Могу сказать это 100%. Все с компьютерами, телефонами, смартфонами. И они сидят", — говорит Людмила Аграновская, заслуженный тренер РСФСР.Открыточные виды — символ тишины и гармонии. Но не все так просто. Горы требуют к себе уважения. Сейсмически Камчатка район не самый спокойный.Одна из лучших геофизических служб страны. Почти ежедневно здесь фиксируют слабые толчки, которые способны уловить только чувствительные приборы. Однако с 1737 года на Камчатке периодически случаются 9-балльные землетрясения. И местных жителей это, образно говоря, держит в тонусе."Люди боятся землетрясений. И нельзя их осуждать за это. Этот страх иррациональный. К нему привыкнуть невозможно", — отметил Данила Чебров, директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".А вот извержений вулканов на Камчатке пугаться не принято. Хотя ученые такого благодушия не разделяют."Авачинский вулкан исключительно опасен для города. А он в данный момент готовится к извержению. Я поднимался туда каждый год. И даже просто глазом видны изменения в кратере. Они угрожающие. Там даже не нужно ходить с термометром, чтобы понимать, что он разогревается", — сказал Данила Чебров.К слову, единственный в стране Музей вулканов находится тоже в Петропавловске-Камчатском. И на то есть весомые причины."На Земле много вулканов, это вулканическая планета. Но Камчатка чем интересна? Каждый десятый вулкан мира извергается здесь. Это 10% всей вулканической активности", — пояснил вулканолог Сергей Самойленко.30 действующих, не менее 300 потухших вулканов. Восемь из них видны в хорошую погоду. Пять из них за непосредственную близость называют "домашними". С 1996 года вулканы Камчатки входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО."Если в Исландии, Америке вы можете найти определенные типы вулканов, то на Камчатке вы можете найти все эти типы, собранные на очень небольшой ненаселенной территории. Это означает, что они вольны извергаться, лить лаву, мы можем это спокойно наблюдать, исследовать и не бояться, что пострадает целый город", — сказал Сергей Самойленко.Эта картина сотворения мира позволяет буквально на городских улицах находить приветы из далекого прошлого. Будучи музеем под открытым небом, Камчатка дарит даже инопланетные экспонаты.Владимир Сушко, бывший вертолетчик, обрел на пенсии второе ремесло, занявшись производством пареньских ножей. Традиционно их изготавливали в карякском селе Парень. Но усилиями энтузиастов мало кому известный нож стремительно превратился в камчатский бренд. И это побудило Сушко двигаться дальше."Основная задача — сохранить, что делали когда-то, и научить других, чтобы это не забыто было", — считаетхудожник-оружейник Владимир Сушко.Однако прежде всего Камчатку принято ассоциировать с обилием морепродуктов. Рыбная промышленность составляет более 55% объема промышленного производства и 90% экспортного потенциала края. Ежегодно здесь добывается пятая часть всех российских уловов — один миллион тонн лосося, минтая, трески, палтуса, крабов.Но не в деликатесах дело. Два соседних региона Земли — Аляска и Камчатка — биологически существуют за счет колоссальных запасов лососевых, красной рыбы. Веками из года в год повторяется этот жертвенный ритуал: из океана рыба приходит на нерест, поднимается на абсолютно чуждый ей континент и становится пищей для живущих здесь людей, обитающих здесь зверей и птиц, образует плодородные почвы. Без нее здесь все было бы иначе. К слову, и деликатесов тоже не было бы.Потому и Тихий океан остается для местных жителей естественным продолжением суши. С недавних пор он обитаем даже зимой, когда в 20-градусный мороз снежные сугробы заканчиваются у самой кромки относительно теплой и очень соленой воды. Одна из последних камчатских новаций — зимний серфинг."Я полюбил это по-настоящему. Видел, как это делают в других странах: на Аляске, в Ирландии, в Исландии. Зимний серфинг — это тренд по всему миру. Ты проверяешь себя, закаляешь свой организм, дух. Сейчас мы без этого уже жить не можем", — рассказал серфер Антон Морозов."Это странное место Камчатка", — сказано у Цоя о кочегарке на задворках Ленинграда, что впрямую отсылает к последней школьной парте, но с трудом увязывается с тем самым местом, где Россия не заканчивается, а вместе с восходом начинается, с краем красной икры, черного песка, белого снега и не до конца оцененного потенциала.