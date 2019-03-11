Слухи о скверном характере Меган Маркл снова находят свое подтверждение. На этот раз не выдержала девушка, проработавшая с герцогиней около года.

Слухи о скверном характере Меган Маркл снова находят свое подтверждение. На этот раз не выдержала девушка, проработавшая с герцогиней около года.Статус скандалистки все прочнее закрепляется за беременной Меган Маркл. От герцогини Сассекской решила уйти уже третья по счету помощница, хотя контракт предусматривал, что девушка доработает до родов и даже поможет Маркл первое время с малышом. Об этом сообщают британские СМИ.Речь идет об Эми Пикерилл, которая буквально накануне объявила о своем уходе. 32-летняя ассистентка проработала в Кенсингтонском дворце около года. Причина ее увольнения не раскрывается.Инсайдер Enews ранее писал, что Эми чуть ли ни единственная, с кем герцогини Сассекской удалось установить теплые дружеские отношения, Но, видимо, даже это не помогло Пикерилл вытерпеть капризы Меган.Как ранее писали "Дни.ру", в декабре прошлого года от герцогини ушла Саманта Коэн. Она временно занимала должность личного ассистента принца Гарри и его супруги. Не выдержала спроса по всей строгости и личная помощница герцогини Мелисса Туабти, которая уволилась месяцем ранее. Кроме того, Меган Маркл покинул и телохранитель. После этих двух увольнений сплетники стали все активнее обсуждать непростой характер будущей мамы.