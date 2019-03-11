Компания Медиалогия составила список самых популярных женщин страны. Евгения Медведева оказалась самой востребованной спортсменкой.

Компания "Медиалогия" составила список самых популярных женщин страны. Евгения Медведева оказалась самой востребованной спортсменкой.Молодая фигуристка заняла 15-ю строчку в рейтинге. Ее соперница Алина Загитова оказалась только на 20-й позиции. За ними идет тренер Этери Тутберидзе, завоевавшая 29 место. Спортсменка Елизавета Туктамышева оказалась только на 33-ей позиции.Самой популярной женщиной стала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. В первую пятерку также вошли певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Собчак и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Как сообщают представители портала, при составлении списка они опирались на данные по упоминаниям деятелей в прессе.Напомним, фигуристка одержала победу на финале Кубка России, который прошел 22 февраля в Великом Новгороде. Несмотря на то что спортсменка упала во время исполнения произвольной программы, ей удалось набрать в сумме максимальное количество баллов – 222,90. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, которая получила 221,19 баллов. За ней следует Виктория Васильева – ей присудили 208,75 баллов.