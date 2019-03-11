Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол Ксению
Собчак. Телеведущая очень смутилась.
Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол Ксению
Собчак. Телеведущая очень смутилась.
Ксения пригласила Алексея на интервью. Звезды обсуждали
актерский дебют Аграновича в фильме Михаила
Идова "Юморист".
Собчак поинтересовалась у шоумена, кого еще из актеров рассматривали
на главную роль. "Миша Шац пробовался, я знаю, мне почему-то кажется, что Максим
Виторган пробовался, может я ошибаюсь, не знаю, не уверен", – мялся Агранович,
ожидая подтверждения от теледивы.
Ксения не торопилась с ответом. "Да я не знаю этого", – в итоге отрицательно
покачала головой она. "Ты вообще не знаешь такого человека", – едко уколол собеседницу
Алексей.
"Как тебе не стыдно", – обиженно опустила взгляд теледива. После
она кинула в шоумена скомканную салфетку.
Отметим, что о
разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана известно уже давно. Поговаривали,
что теледива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Более того предполагаемый
любовник Ксении был бит ее ревнивым мужем.
Меж тем, официально эти слухи подтвердились только на
прошлой неделе. В своих соцсетях Максим рассказал, что уже давно не проживает с
пока еще женой. Он также уточнил, что делить имущество не собирается. Более
того, их общего сына он будет воспитывать вместе с телеведущей.