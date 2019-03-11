Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол Ксению Собчак. Телеведущая очень смутилась.

Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол КсениюСобчак. Телеведущая очень смутилась.Ксения пригласила Алексея на интервью. Звезды обсуждалиактерский дебют Аграновича в фильме МихаилаИдова "Юморист".Собчак поинтересовалась у шоумена, кого еще из актеров рассматривалина главную роль. "Миша Шац пробовался, я знаю, мне почему-то кажется, что МаксимВиторган пробовался, может я ошибаюсь, не знаю, не уверен", – мялся Агранович,ожидая подтверждения от теледивы.Ксения не торопилась с ответом. "Да я не знаю этого", – в итоге отрицательнопокачала головой она. "Ты вообще не знаешь такого человека", – едко уколол собеседницуАлексей."Как тебе не стыдно", – обиженно опустила взгляд теледива. Послеона кинула в шоумена скомканную салфетку.Отметим, что оразладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана известно уже давно. Поговаривали,что теледива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Более того предполагаемыйлюбовник Ксении был бит ее ревнивым мужем.Меж тем, официально эти слухи подтвердились только напрошлой неделе. В своих соцсетях Максим рассказал, что уже давно не проживает спока еще женой. Он также уточнил, что делить имущество не собирается. Болеетого, их общего сына он будет воспитывать вместе с телеведущей.