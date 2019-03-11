Команда британских и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, в каком возрасте лучше всего заниматься спортом. Результаты оказались достаточно неожиданными.

Команда британских и американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, в каком возрасте лучше всего заниматься спортом. Результаты оказались достаточно неожиданными, сообщает Jama Network Open.В середине 1990-х исследователи начали опрос 300 тысяч граждан США в возрасте от 50 до 71 года. Людям задавали вопросы, как часто они занимались спортом или другим физическим трудом в разные годы жизни.В ходе работы над этим проектом ученые принимали во внимание такие факторы, как возраст участников опроса, их пол, отношение к курению, а также режим и качество питания.В 2011 году исследователи подвели предварительные итоги работы, подсчитав, сколько участников исследования умерло с начала проекта, и по каким причинам.Оказалось, риск ранней смерти был ниже у тех, кто был физически активен после 40 лет.Среди тех, кто в возрасте от 40 до 61 года занимался спортом хотя бы семь часов в неделю, риск преждевременной смерти снижался на 35 процентов по сравнению с их менее активными ровесниками.Интересно, что при этом результат таких людей был не хуже, чем у тех, кто начал кто начал заниматься в подростковом возрасте и впоследствии не бросал тренироваться.