На Украине растут панические настроения после того, как Ангела Меркель поддержала российского президента. Политическая элита уверена в том, что теперь войны с Россией не избежать.

На Украине растут панические настроения после того, как АнгелаМеркель поддержала российского президента. Политическая элита уверена в том,что теперь войны с Россией не избежать."Готовимся к войне!" – таков лейтмотив интервью экс-представителяУкраины в политической подгруппе на переговорах в Минске Романа Бессмертного,которое он дал журналу “Країна”. Политик прокомментировал согласие АнгелыМеркель на строительство газопровода “Северный поток – 2”.“Украина протестовала, делала, что могла. Но Германия фактическиприняла предложение России разделить Европу на две сферы влияния. Берлин неспособен восстановить контроль над внутренней частью Европы, как мечтал. Этоозначает, что Германия дала России согласие на агрессию”, – сказал политик ипризвал украинцев готовиться к войне. Бессмертный навал “Северный поток" современнойтрактовкой пакта Молотова-Риббентропа.Доля истины в этом утверждении, безусловно, есть. Норешающим фактором при выборе между дешевым российским газом и дорогим американскимдля Германии остается экономическая составляющая. Именно поэтому Ангелаи дала добро на строительство второй нитки "Северного потока".После запуска газопровода Украина может потерять до двухмиллиардов долларов из-за снижения транзита российского газа через свою территорию.Это может произойти уже в начале 2020 года. Петр Порошенко пытается заручитьсяподдержкой Европы в сохранении транзита, но пока лидеры стран ЕС не спешат напомощь президенту Украины.Дежурные заявления по поводу сохранения украинскойтрубы, скорее, делаются для кратковременного успокоения Киева. Когда же делодойдет до цены на газ, про вечно ноющего Порошенко сразу же забудут. Да и ктому времени президентом Украины будет, скорее всего, другой человек.