В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. Завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал украинский спортсмен Дмитрий Пидручный. Лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место.

В шведском Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону. Завершилась мужская гонка преследования. Победу одержал украинский спортсмен Дмитрий Пидручный. Лучший из россиян Евгений Гараничев занял девятое место.Развязка гонки наступила после четвертого огневого рубежа. Лидировавший в гонке норвежец Йоханнес Бё трижды не попал в цель. Плохо стреляли и главные преследователи норвежца. А украинец Дмитрий Пидручный был точен и убежал к финишу. Попытки Йоханнеса Бё догнать Дмитрия успехом не увенчались. Пидручный победил с результатом 31:54.1, допустив два промаха на первом огневом рубеже. Йоханнес Бё с пятью промахами отстал на 8,3 секунды. Бронза у француза Кентена Фийона-Майе.Лучший результат в сборной России у Евгения Гараничева – девятое место. Неудачно стрелявший Александр Логинов отступил со 2 места на 14. Дмитрий Малышко финишировал 30, а Матвей Елисеев – 35.