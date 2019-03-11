На Универсиаде внесены коррективы в итоги женской гонке с общего старта. Занявшая третье место российская биатлонистка Наталья Гербулова была дисквалифицирована. Бронзовая награда перешла к другой представительнице России Елене Чирковой.

На Универсиаде внесены коррективы в итоги женской гонке с общего старта. Занявшая третье место российская биатлонистка Наталья Гербулова была дисквалифицирована. Бронзовая награда перешла к другой представительнице России Елене Чирковой.Наталья Гербулова нарушила правило прохождения штрафного круга, за что и была лишена бронзовой медали. На третье место поднялась Елена Чиркова, пришедшая на финиш четвертой. Чиркова в свою очередь подержала Гербулова, заявив, что Наталья выступила достойнее ее.Победу в гонке одержала Екатерина Мошкова. Это ее третья золотая медаль, завоеванная Красноярске. Ранее Екатерина выиграла спринт и гонку преследования.