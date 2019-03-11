На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде продолжаются соревнования горнолыжников. Российская спортсменка Екатерина Ткаченко заняла первое место в слаломе.

На проходящей в Красноярске зимней Универсиаде продолжаются соревнования горнолыжников. Российская спортсменка Екатерина Ткаченко заняла первое место в слаломе.Екатерина Ткаченко заняла первое место по сумме двух попыток и завоевала золото всемирных студенческих игр. На втором месте австрийка Дениз Дингследер, третье место заняла еще одна российская горнолыжница Анастасия Горностаева.В соревнованиях биатлонистов завершилась мужская гонка с общего старта. Победил норвежец Эспен Ульдаль. На втором месте белорус Максим Воробей. Бронзовая медаль досталась чеху Адаму Вацлавику. Лучший из россиян Василий Томшин пришел на финиш четвертым. Дмитрий Иванов занял пятое место, Александр Дедюхин — седьмое, Алексей Чулев — девятое.