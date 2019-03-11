В Екатеринбурге установили рекорд по количеству приготовленных блинов. Чтобы добиться такого результата, на протяжении всей недели уральский шеф-повар стоял у плиты по двенадцать часов в день, сообщает ГТРК Урал.

В Екатеринбурге установили рекорд по количеству приготовленных блинов. Чтобы добиться такого результата, на протяжении всей недели уральский шеф-повар стоял у плиты по двенадцать часов в день, сообщает ГТРК "Урал".Напомним, ранее подобный рекорд был установлен в Ростове. Четыре года назад на Масленицу там приготовили десять тысяч блинов. Однако шеф-повар из Екатеринбурга Максим Иванов усложнил себе задачу еще больше, решив работать в одиночку.На протяжении всей масленичной недели он ежедневно жарил до двух тысяч блинов. Для этого мастер использовал 3 электроплиты и 6 сковородок. Вся выпечка была отдана в благотворительные центры. Этот поступок екатеринбуржец объяснил желанием проверить свои возможности."Много обдумывал идею открытия собственного бизнеса. Сейчас у меня есть стратегия: куда двигаться, к чему идти, что необходимо для этого сделать", — рассказал Максим Иванов.