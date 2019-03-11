Скандально известная блогер Лена Миро
раскритиковала новые выступления Примадонны. Она недоумевает: зачем нужен
юбилейный концерт Пугачевой с выходом певицы на сцену.
Скандально известная блогер Лена Миро
раскритиковала новые выступления Примадонны. Она недоумевает: зачем нужен
юбилейный концерт Пугачевой с выходом певицы на сцену.
Миро в резкой форме
порассуждала на тему возраста знаменитой исполнительницы. По ее словам, Алла
Пугачева "не просто бабка, а глубокая прабабка". При этом блогер напомнила, что
собирающаяся провести юбилейный концерт 70-летняя Примадонна сама согласилась в
беседе с Олегом Меньшиковым, что стара.
Миро уверена, что "старая Алла Борисовна не хочет
давать свой 20 по счету, прощальный, юбилейный концерт". "У Пугачевой – в
силу возраста – просто-напросто нет на это сил. Это даже подтвердил ее комичный
супруг Максим Галкин.
"…И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что
ту Аллу она уже сама не помнит", – привела слова юмориста Миро. "Уже
сама не помнит", а прется на сцену. Зачем, спрашивается? Что больная-пребольная
бабка там забыла?" – вопрошает блогер, говоря о
Далее Лена Миро приводит свое объяснение. "Пугачевой
мало бабок. Она хочет больше, хоть и понимает, что не в состоянии их
отработать. Государственное предприятие Вертолеты России выделило на
организацию концерта той, кто "уже сама не помнит", помощь в размере 40 миллионов
рублей", – заявила блогер.
Миро возмутилась этому факту. "Это настолько
глупо, настолько мерзко и низко, что как-то даже руки опускаются пытаться здесь
что-то изменить к лучшему", – высказалась блогер.
Напомним, что большой , приуроченный к ее 70-летию, состоится 17 апреля в Кремле. Певица
появится на сцене с большой шоу-программой впервые за десять лет и красиво
завершит свою певческую карьеру.