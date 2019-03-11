Скандально известная блогер Лена Миро раскритиковала новые выступления Примадонны. Она недоумевает: зачем нужен юбилейный концерт Пугачевой с выходом певицы на сцену.

Скандально известная блогер Лена Мирораскритиковала новые выступления Примадонны. Она недоумевает: зачем нуженюбилейный концерт Пугачевой с выходом певицы на сцену.Миро в резкой формепорассуждала на тему возраста знаменитой исполнительницы. По ее словам, АллаПугачева "не просто бабка, а глубокая прабабка". При этом блогер напомнила, чтособирающаяся провести юбилейный концерт 70-летняя Примадонна сама согласилась вбеседе с Олегом Меньшиковым, что стара.Миро уверена, что "старая Алла Борисовна не хочетдавать свой 20 по счету, прощальный, юбилейный концерт". "У Пугачевой – всилу возраста – просто-напросто нет на это сил. Это даже подтвердил ее комичныйсупруг Максим Галкин."…И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому чтоту Аллу она уже сама не помнит", – привела слова юмориста Миро. "Ужесама не помнит", а прется на сцену. Зачем, спрашивается? Что больная-пребольнаябабка там забыла?" – вопрошает блогер, говоря оДалее Лена Миро приводит свое объяснение. "Пугачевоймало бабок. Она хочет больше, хоть и понимает, что не в состоянии ихотработать. Государственное предприятие Вертолеты России выделило наорганизацию концерта той, кто "уже сама не помнит", помощь в размере 40 миллионоврублей", – заявила блогер.Миро возмутилась этому факту. "Это настолькоглупо, настолько мерзко и низко, что как-то даже руки опускаются пытаться здесьчто-то изменить к лучшему", – высказалась блогер.Напомним, что большой , приуроченный к ее 70-летию, состоится 17 апреля в Кремле. Певицапоявится на сцене с большой шоу-программой впервые за десять лет и красивозавершит свою певческую карьеру.