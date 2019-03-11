Правительство Британии вместе с полицией начали разрабатывать базу ДНК обитающих в Соединенном Королевстве собак. Такая потребность появилась после участившихся случаев нападения животных на овец.

Правительство Британии вместе с полицией начали разрабатывать базу ДНК обитающих в Соединенном Королевстве собак. Такая потребность появилась после участившихся случаев нападения животных на овец, сообщает The Telegraph.В последнее время фермеры стали жаловаться, что собаки начали кусать овец. Несколько раз такие нападения приводили к летальному исходу.В 2018 году из-за нападения собак на овец фермеры понесли убытки в размере 1,6 миллиона долларов. Наиболее остро эта проблема стоит в Уэльсе.Сведения о подобной "эпидемии" начали поступать еще в 2016 году, когда полиция с ужасом обнаружила, что собаки загрызли 15 тысяч фермерских животных в стране. Впрочем, оказалось, что это заниженные цифры, так как лишь 39 процентов фермеров заявляли о случившемся стражам порядка.Представители власти разработали правила, по которым теперь будут брать ДНК собак. Необходимо будет взять мазок с раны овцы, на которую напала собака, а затем сравнить его со слюной из пасти пса. Сделать это нужно будет быстро, если затянуть, то доказать, что та или иная собака виновна в нападении, уже будет невозможно.Подобные базы ДНК уже есть в городах Дагенхам и Баркинг. Там владельцев собак заставляют регистрировать животных.