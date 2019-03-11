Правительство Британии вместе с полицией начали разрабатывать базу ДНК обитающих в Соединенном Королевстве собак. Такая потребность появилась после участившихся случаев нападения животных на овец.
Правительство Британии вместе с полицией начали разрабатывать базу ДНК обитающих в Соединенном Королевстве собак. Такая потребность появилась после участившихся случаев нападения животных на овец, сообщает The Telegraph.
В последнее время фермеры стали жаловаться, что собаки начали кусать овец. Несколько раз такие нападения приводили к летальному исходу.
В 2018 году из-за нападения собак на овец фермеры понесли убытки в размере 1,6 миллиона долларов. Наиболее остро эта проблема стоит в Уэльсе.
Сведения о подобной "эпидемии" начали поступать еще в 2016 году, когда полиция с ужасом обнаружила, что собаки загрызли 15 тысяч фермерских животных в стране. Впрочем, оказалось, что это заниженные цифры, так как лишь 39 процентов фермеров заявляли о случившемся стражам порядка.
Представители власти разработали правила, по которым теперь будут брать ДНК собак. Необходимо будет взять мазок с раны овцы, на которую напала собака, а затем сравнить его со слюной из пасти пса. Сделать это нужно будет быстро, если затянуть, то доказать, что та или иная собака виновна в нападении, уже будет невозможно.
Подобные базы ДНК уже есть в городах Дагенхам и Баркинг. Там владельцев собак заставляют регистрировать животных.