Поисковая группа обнаружила один из двух бортовых самописцев Boeing 737, разбившегося в Эфиопии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fana. Поисковая операция продолжается – идет сбор фрагментов лайнера, который полностью разрушился при столкновении с землей.

Поисковая группа обнаружила один из двух бортовых самописцев Boeing 737, разбившегося в Эфиопии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fana. Поисковая операция продолжается – идет сбор фрагментов лайнера, который полностью разрушился при столкновении с землей.Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта в 60 километрах к востоку от Аддис-Абебы. Лайнер следовал в Найроби. На борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. В катастрофе никто не выжил.Между тем, отвечая на вопрос об эксплуатации самолетов Boeing в России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это прерогатива министерства транспорта, а не администрации президента. Он также напомнил, что Владимир Путин выразил соболезнования руководству Эфиопии и тем, кто потерял в катастрофе родных и близких.