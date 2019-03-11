Неудачная шутка может обернуться реальным сроком для 19-летнего студента уральского университета, который на дороге открыл стрельбу из пневматического пистолета. Конфликт попал в объектив камеры регистратора.

Неудачная шутка может обернуться реальным сроком для 19-летнего студента уральского университета, который на дороге открыл стрельбу из пневматического пистолета. Конфликт попал в объектив камеры регистратора.Инцидент произошел днем 5 марта на углу улиц Ленина и Карла Либкнехта в Екатеринбурге. На кадрах видно, как водитель ВАЗ-2112, заметив в пробке знакомого, резво покидает салон и быстро направляется к "Приоре". Перекинувшись парой фраз, он возвращается за руль, а спустя несколько секунд подрезает машину приятеля.На перекрестке дружеская встреча получила неожиданное продолжение: пассажир "Приоре" неожиданно появился с битой в руках, но тут же получил шариком в грудь. Вторым выстрелом владелец пневматики случайно поразил боковое стекло двигавшейся в соседнем ряду Chevrolet Lacetti.С места происшествия и стрелок, и его знакомый уехали, позже виновника инцидента задержали. Им оказался 19-летний студент, который, по собственному признанию, за два дня до этого нашел пистолет, а блеснуть им решил в дорожном заторе, но случайно нажал на курок. Шалость обернулась уголовным делом о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы. Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.