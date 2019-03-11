Циклон Эберхард движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 100-120 километров в час.
Циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 100-120 километров в час.
Мощность циклона – до 12 баллов по шкале Бофорта. Метеорологи рекомендуют избегать открытых пространств, возможны разрушения.
Местные СМИ публикуют кадры вырванных с корнем деревьев и смятых крыш.
В регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено железнодорожное движение, передает РИА Новости