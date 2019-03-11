Американские власти в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако заявили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.

Американские власти в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако заявили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял."Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", — сказал ТАСС представитель Госдепартамента США.Эта история произошла накануне в аэропорту Шереметьево. На входе в терминал D при стандартной проверке в чемодане сотрудника американского посольства нашли мину, вызвали взрывотехников. Оказалось, это действительно мина, причем со взрывателем, но без начинки.Сотрудник посольства дал странное объяснение, мол, купил для личной коллекции. В российском МИД заявили, что это провокация. Там считают, что США таким образом проверяют надёжность системы безопасности в России. Дипломата не задержали, так как у него иммунитет, и он спокойно улетел в Штаты.