Нетрезвый водитель на BMW не справился с управлением и пробил ограждение, после чего сбил 20-летнего пешехода. Лихач скрылся с места аварии, однако через некоторое время его удалось задержать. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела инцидент с участием пешехода, произошедший вечером в минувшее воскресенье, 10 марта, на улице Фрунзе в Калининграде.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, после чего машину занесло – она пробила ограждение и сбила человека на тротуаре. В результате аварии 20-летний пострадавший получил травмы.После совершения наезда, мужчина, находившийся за рулем легковушки, скрылся с места ДТП, однако через некоторое время был задержан. Полицейские установили, что он находился в состоянии опьянения.