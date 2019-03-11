Автомобиль получил серьёзные повреждения

Автомобиль получил серьёзные поврежденияВ центре Коврова на автомобиль обрушилась огромная ледяная глыба. Происшествие произошло утром 9 марта на проспекте Ленина.Машина ГБР объезжала город, как прямо время движения у дома № 17 на крышу автомобиля упала наледь с крыши.В этот момент в салоне машины находились люди. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот машина получила серьёзные повреждения, сообщают наши .Отвечать за этот инцидент придется управляющей компании.