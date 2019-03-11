Одна из них покусала собаку

Одна из них покусала собакуВ конце февраля в ветеринарную станцию Ковровского района поступил звонок от жителя деревни Говядиха. Мужчина рассказал, что его собаку по кличке Кунжут покусала лиса. Ветеринары забрали труп лисы на экспертизу. Через несколько дней другая лисица забралась на территорию предприятия «Камион»: её труп тоже повезли на анализы в лабораторию. Патматериалы от диких животных отправили в областную лабораторию, результаты по бешенству оказались положительными.Напомним, ещё 2 случая под Ковровом недавно зафиксировали в районе деревни Суханиха.Ветмедики предупреждают, что бешенство у лис можно встретить чаще, чем у других диких зверей. Если люди заражаются, как правило, от домашних собак и кошек, то первичный источник зачастую - лисы, которые бегут из лесов поближе к людям.Во Владимирской области за одну отстреленную лису выплачивают вознаграждение - 1200 рублей. Эти меры должны помочь предотвратить такое опасное заболевание как бешенство.