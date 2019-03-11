Мероприятие прошло в парке «Дружба»

Мероприятие прошло в парке «Дружба»В парке «Дружба», помимо масленичных гуляний, прошло и одно из главных спортивных мероприятий Владимира - лыжный марафон, посвящённый памяти советского и российского лыжника, Олимпийского чемпиона и Чемпиона мира Алексея Прокуророва.В этом году в забеге приняли участие более 400 владимирцев. Причём, свои силы показали и уже опытные, и только начинающие лыжники.Всем участникам мероприятия после финиша вручили памятные дипломы с портретом Алексея Прокуророва, а победители получили кубки. Призёров в каждой возрастной группе наградили медалями, а также специально изданные фотоальбомы, посвящённые спортивной жизни Алексея Прокуророва.