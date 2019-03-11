Акция направлена против законопроекта о суверенном интернете. По данным полиции, на проспекте Академика Сахарова собрались 6,5 тыс. митингующих, в Белом счетчике насчитали 15,3 тыс

Акция направлена против законопроекта о суверенном интернете. По данным полиции, на проспекте Академика Сахарова собрались 6,5 тыс. митингующих, в Белом счетчике насчитали 15,3 тыс.На согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве пришли около 6,5 тыс. человек, сообщили РБК в Главном управлении МВД по столице. В акции принимают участие около 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности, — говорится в сообщении. В организации Белый счетчик заявили, что митинг против изоляции Рунета собрал 15,3 тыс. участников.Организаторами митинга являются Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы митинги прошли в Хабаровске, где акция была согласована, и Воронеже, где мероприятие провели в гайд-парке.Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета, — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о суверенном интернете меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок.