Инцидент
произошел в столице с советником-посланником по делам образования из КНР Юй
Цзихаем. 54-летнего дипломата избили и нанесли ранения ножом.
Инцидент
произошел в столице с советником-посланником по делам образования из КНР Юй
Цзихаем. 54-летнего дипломата избили и нанесли ранения ножом.
На китайского подданного напали прямо на территории
дипломатического представительства ночью 8 марта. Изрезанного и побитого дипломата
доставили в Боткинскую больницу.
У Юй Цзихая
была изрезана ножом вся голова. Несколько ран – на руках. Врачам и полицейским удалось
узнать от сопровождавших дипломата людей, что конфликт произошел прямо в
посольстве после вечеринки, передает Telegram-канал Baza.
Кто совершил жестокое преступление, издеваясь над советником,
пока неизвестно. Избитого и раненого Юй Цзихай провел двое суток реанимации. На
протяжении этого времени рядом с ним дежурили сотрудники представительства. К
мужчине не подпускали даже полицию.
Избитого дипломата забрали обратно в посольство 11
марта. По факту происшествия
проводится проверка.
Напомним, ранее в конце февраля в центре столицы в ходе дорожного конфликта избили
генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Бывший военный попал в больницу с черепно-мозговой травмой,
ушибами головы и лица. Одним из нападавших злоумышленников оказался
гражданин Украины.