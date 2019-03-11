Инцидент произошел в столице с советником-посланником по делам образования из КНР Юй Цзихаем. 54-летнего дипломата избили и нанесли ранения ножом.

Инцидентпроизошел в столице с советником-посланником по делам образования из КНР ЮйЦзихаем. 54-летнего дипломата избили и нанесли ранения ножом.На китайского подданного напали прямо на территориидипломатического представительства ночью 8 марта. Изрезанного и побитого дипломатадоставили в Боткинскую больницу.У Юй Цзихаябыла изрезана ножом вся голова. Несколько ран – на руках. Врачам и полицейским удалосьузнать от сопровождавших дипломата людей, что конфликт произошел прямо впосольстве после вечеринки, передает Telegram-канал Baza.Кто совершил жестокое преступление, издеваясь над советником,пока неизвестно. Избитого и раненого Юй Цзихай провел двое суток реанимации. Напротяжении этого времени рядом с ним дежурили сотрудники представительства. Кмужчине не подпускали даже полицию.Избитого дипломата забрали обратно в посольство 11марта. По факту происшествияпроводится проверка.Напомним, ранее в конце февраля в центре столицы в ходе дорожного конфликта избилигенерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Бывший военный попал в больницу с черепно-мозговой травмой,ушибами головы и лица. Одним из нападавших злоумышленников оказалсягражданин Украины.