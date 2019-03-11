Деньги мужчина перечислил на другие счета или обналичил

Деньги мужчина перечислил на другие счета или обналичилМуромские полицейские поймали москвича, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина, исполняя обязанности генерального директора одного из предприятий в Муроме, заключил несколько фиктивных договоров и перевёл со счёта предприятия на счета подконтрольных фирм свыше 20 миллионов рублей.Кроме того, уже не являясь гендиректором предприятия, он путём обмана похитил со счетов свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Деньги мужчина перечислил на другие счета или обналичил.Расследование уголовного дела продолжается.