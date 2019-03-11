В канадской Оттаве прошел Весенний фестиваль русской общины, приуроченный к празднованию Масленицы. Масленичные гулянья уже шестой год подряд проходят и в Центральном парке Нью-Йорка.

В канадской Оттаве прошел Весенний фестиваль русской общины, приуроченный к празднованию Масленицы.На фестиваль в Ленсдаун-парк пришло более тысячи гостей. Организаторы отмечают, что празднование Масленицы вызвало большой интерес у канадцев.Кроме традиционных блинов со сметаной, икрой, красной рыбой, гостей угощали блюдами русской и украинской кухни. На ярмарке можно было купить различные традиционные для славянских народов украшения и одежду.Масленичные гулянья уже шестой год подряд проходят и в Центральном парке Нью-Йорка. Праздник был организован обществом "Русская молодежь Америки", передает ТАСС.Под русские народные песни гости праздника танцевали, играли в "Ручеек" и "Стенку на стенку". Главным событием гуляний стал традиционный масленичный хоровод.В трапезной Свято-Николаевского собора Манхэттена можно было отведать блины с медом, сгущенкой и творогом.Активисты "Русской молодежи Америки" навестили с блинами и подарками ветеранов Второй мировой войны и приют для взрослых русскоязычных эмигрантов, попавших в трудную ситуацию.