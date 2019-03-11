На выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге сегодня начинается слушание по существу дела о теракте в метро. Как передает ГТРК Санкт-Петербург, на скамье подсудимых одиннадцать человек, один из них это - Аброр Азимов, предполагаемый организатор взрыва.

На выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге сегодня начинается слушание по существу дела о теракте в метро. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на скамье подсудимых одиннадцать человек, один из них это - Аброр Азимов, предполагаемый организатор взрыва. Все они обвиняются в теракте, участии в террористическом сообществе и изготовлении взрывных устройств.Напомним, взрыв в петербургском метро произошел третьего апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". В результате взрыва погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Сотрудникам полиции удалось предотвратить еще один взрыв, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства на станции "Площадь Восстания".