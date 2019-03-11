В Красноярске завершился предпоследний день зимней Универсиады. Коллекция сборной России пополнилась еще на девять наград: - пять золотых, три серебряных и одну бронзовую.

В Красноярске завершился предпоследний день зимней Универсиады. Коллекция сборной России пополнилась еще на девять наград: — пять золотых, три серебряных и одну бронзовую.В понедельник свою четвертую золотую медаль выиграла лыжница Алиса Жамбалова, победившая в масс-старте. Также чемпионами стали фристайлисты Артем Набиулин и Екатерина Мальцева (оба — ски-кросс) и горнолыжник Семен Ефимов (слалом). Женская сборная по хоккею с шайбой в финале обыграла сборную Канады.Серебряные награды у фристайлистов Максима Вихрова и Анны Антоновой в ски-кроссе и лыжницы Екатерины Смирновой (масс-старт). Лыжнница Яна Кирпиченко выиграла бронзовую медаль.Всего в активе нашей сборной 109 медалей — 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая. На втором месте команда Южной Кореи — 14 медалей (6-4-4). Третий результат у сборной Японии (4-4-4).