Новый беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie испытан на военном полигоне Юма в американском штате Аризона. Дрон провел в воздухе 76 минут. Тестирование признано успешным.

Новый беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie испытан на военном полигоне Юма в американском штате Аризона. Дрон провел в воздухе 76 минут. Тестирование признано успешным, сообщает авиабаза ВВС США "Райт-Паттерсон".XQ-58A разрабатывает компания Kratos Unmanned Aerial Systems. Первый летный образец был собран всего через два с половиной года после заключения контракта. Как поясняют разработчики, новый дрон создается по программе недорогих в производстве и обслуживании беспилотников, которыми не жалко пожертвовать в реальном вооруженном столкновении. Пока о технических характеристиках XQ-58A достоверно ничего не известно. Военные только указали, что он летает на дозвуковой скорости.Ранее своей проект беспилотника, способного сопровождать полноценные самолеты, представила компания Boeing. Ее Loyal Wingman, или "верный ведомый", должен подняться в воздух в 2020 году. Предполагается, что 11-метровый дрон оснастят системами разведки и наблюдения, и он будет снабжать информацией пилотов-людей.Кстати, Kratos Unmanned Aerial Systems известна, прежде всего, необычными наземными проектами. Так, в 2017 году она представила беспилотный танк Т-72. Американские инженеры пожаловались, что им досталась старая боевая машина, рычаги управления двигались с трудом, поэтому на них пришлось поставить более мощные приводы. Также им не понравилось, что в танке сильно трясет и очень жарко. Использовать беспилотный Т-72 планировали в качестве мишени на военных учениях.