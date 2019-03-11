В Москве 10 марта ожидаются облачность и мокрый снег с дождем при температуре от 3 до 5 градусов тепла. Кратковременные осадки будут сопровождаться гололедицей. По области ожидается от 1 до 6 градусов выше ноля.

В Москве 10 марта ожидаются облачность и мокрый снег с дождем при температуре от 3 до 5 градусов тепла. Кратковременные осадки будут сопровождаться гололедицей. По области ожидается от 1 до 6 градусов выше ноля.В столице будет слегка ветрено, прогнозирует Центр погоды ФОБОС. Ветер будет южным и юго-западным силой 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметров ртутного столба.Характер погоды в столичном регионе, как и на остальной территории центральной части Европейской России, определяет циклон, несущий теплый весенний воздух из Западной Европы. Повышение температуры при этом сопровождается осадками, усилением ветра и интенсивным таянием снега.