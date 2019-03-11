В центре израильского Тель-Авива появился экспериментальный пешеходный переход, который выложен светодиодными лампами. Такое нововведение было сделано специально, чтобы обезопасить людей, который ходят по улицам, уткнувшись в смартфоны.

В центре израильского Тель-Авива появился экспериментальный пешеходный переход, который выложен светодиодными лампами. Такое нововведение было сделано специально, чтобы обезопасить людей, который ходят по улицам, уткнувшись в смартфоны, сообщает Jerusalem Post.Новый пешеходный переход с подсветкой устроен таким образом, что он меняет цвет одновременно со светофорами."Поэтому люди, которые привыкли во время ходьбы смотреть вниз, на экран смартфона, будут знать, когда им можно переходить дорогу", — отметили в мэрии Тель-Авива.Власти города отметили, что если эксперимент окажется успешным, то светодиодные полосы для "смартфонных зомби" установят и в других районах Тель-Авива.