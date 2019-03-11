Заявитель сообщил, что в подъездах домов на улицах Солнечная, Центральная, Октябрьский проспект и Сиреневый бульвар, неизвестные похитили из пожарных шкафов пожарные рукава...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемого в краже пожарных рукавовВ территориальный отдел полиции поступило заявление о краже, от директора одной из управляющих компаний Новой Москвы. Заявитель сообщил, что в подъездах домов на улицах Солнечная, Центральная, Октябрьский проспект и Сиреневый бульвар, неизвестные похитили из пожарных шкафов пожарные рукава, принадлежащие компании. Сумма материального ущерба составила более 850 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний приезжий. Похищенное имущество он продал.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79