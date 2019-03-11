Прокуратура провела проверку в ТЦ «Веретено»

Прокуратура провела проверку в ТЦ «Веретено»Прокуратура провела проверку в торговом центре «Веретено» на улице Советской в Вязниках.Специалисты надзорного ведомства выяснили, что здание ТЦ «Веретено» не подключили к системе автоматической передачи сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны. Кроме того, в электрощитовой они нашли горючие вещества и материалы. Запор на двери эвакуационного выхода нельзя свободн открыть изнутри без ключа. На путях эвакуации место загромождают различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы и другие предметы. Все этие нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей и персонала торгового центра в случае возникновения пожара.Генеральному директору внесено представление. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение требований пожарной безопасности.