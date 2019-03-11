В Хабаровске ликвидировали пожар площадью 350 квадратных метров. Возгорание произошло на территории склада пиломатериалов.

В Хабаровске ликвидировали пожар площадью 350 квадратных метров. Возгорание произошло на территории склада пиломатериалов.Как сообщают в пресс-службе МЧС региона, загорелась крыша в одноэтажном помещении цеха для сушки древесины.В тушении были задействованы более сорока пожарных и 11 единиц техники, передает "Россия 24".Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны. Их установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора.