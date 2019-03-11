Сотрудники полиции задержали несколько десятков мигрантов на рынке Садовод и в торговом центре Москва.

Сотрудники полиции задержали несколько десятков мигрантов на рынке "Садовод" и в торговом центре "Москва", передает ТАСС.По данным правоохранительных органов, задержанных проверяют на причастность к ряду преступлений и на соблюдение порядка пребывания в стране. Отмечается, что проводилась плановая проверка.Как сообщалось ранее, в торговом центре "Москва" и на рынке "Садовод" прошли полицейские рейды.