В 27 туре чемпионата Испании по футболу Валенсия в выездном матче одержала победу над Жироной, находясь в численном меньшинстве. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 3:2. Принял участие в игре и российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев.

В 27 туре чемпионата Испании по футболу "Валенсия" в выездном матче одержала победу над "Жироной", находясь в численном меньшинстве. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 3:2. Принял участие в игре и российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев.Россиянин вышел на поле на 58 минуте и за отведенное время отметиться результативными действиями ему не удалось. Тем не менее, вместе с ним в составе "летучие мыши" смогли вырвать непростую победу. Голами в составе "Валенсии" отличались Гонсало Гуэдеш, Даниэль Парехо и Ферран Торрес, а у "Жироны" забивали Хонас Рамальо и Кристиан Стуани.Отметим, что именно гол Торреса на 90 минуте принес победу "Валенсии" – на тот момент гости уже находились в меньшинстве после удаления Факундо Ранкальи. Благодаря гостевому успехи валенсийцы набрали 39 очков и занимают седьмую строчку в Ла Лиге. "Жирона" с 31 баллом располагается на 14 месте.