Знаменитый артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Знаменитыйартист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб наплохое самочувствие.О госпитализации 85-летнегоактера сообщил Telegram-канал112. О проблемах со здоровьем легендыотечественного кино стало известно в конце февраля. Тогда Театр Вахтангова отменилспектакль, где задействован артист.Сам народный артист сообщил, что проходит плановое медицинскоеобследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренногоспитализирован. "О господи, что ж за бред такой? Это давно запланированная акция,давно продуманная, не беспокойтесь, все нормально", – цитирует актера радиостанция "Говорит Москва".Напомним, в феврале у Василия Ланового произошел конфликт с авиакомпанией "Победа". Известного артистане пустили на борт из-за разницы в стандартах ручной клади.СамЛановой ранее прокомментировал вопиющий инцидент. "Они сказали, что надоплатить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательноулететь, у нас два концерта", – делился артист. Однако, как рассказал Лановой, сотрудниккомпании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В итогезнаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на следующийрейс.