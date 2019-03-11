Знаменитый
артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на
плохое самочувствие.
Знаменитый
артист был помещен в одну из ведомственных клиник. Лановой госпитализирован после жалоб на
плохое самочувствие.
О госпитализации 85-летнего
актера сообщил Telegram-канал
112. О проблемах со здоровьем легенды
отечественного кино стало известно в конце февраля. Тогда Театр Вахтангова отменил
спектакль, где задействован артист.
Сам народный артист сообщил, что проходит плановое медицинское
обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно
госпитализирован. "О господи, что ж за бред такой? Это давно запланированная акция,
давно продуманная, не беспокойтесь, все нормально", – цитирует актера радиостанция "Говорит Москва".
Напомним, в феврале у Василия Ланового произошел конфликт с авиакомпанией "Победа". Известного артиста
не пустили на борт из-за разницы в стандартах ручной клади.
Сам
Лановой ранее прокомментировал вопиющий инцидент. "Они сказали, что надо
платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно
улететь, у нас два концерта", – делился артист. Однако, как рассказал Лановой, сотрудник
компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В итоге
знаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на следующий
рейс.