Народный артист СССР, 85-летний Василий Лановой госпитализирован в один из ведущих медицинских центров в Москве в соответствии с планом для прохождения обследования.

Народный артист СССР, 85-летний Василий Лановой госпитализирован в один из ведущих медицинских центров в Москве в соответствии с планом для прохождения обследования.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала жена Ланового, народная артистка РФ Ирина Купченко.Она рассказала, что супруг лег на четыре дня на плановую диспансеризацию из-за скачков давления.В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.