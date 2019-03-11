Церковь не боится истории, — анонсируя открытие секретных архивов Пия XII Папа Франциск делает сразу два громких заявления. Потому что история отношений Церкви и фашизма для Ватикана все еще одна из самых неприятных.

"Церковь не боится истории", — анонсируя открытие секретных архивов Пия XII Папа Франциск делает сразу два громких заявления. Потому что "история" отношений Церкви и фашизма для Ватикана все еще одна из самых неприятных."Я принял решение открыть архивы Ватикана периода понтификата Пия XII. Это произойдет 2 марта 2020 года", — заявил Папа Франциск.Правила в государстве Ватикан строгие. Архивы понтификата обычно вскрывают спустя 70 лет после смерти Папы. С Пием Ватикан "опережает" события на 10 лет — под нажимом еврейских организаций — потому что никто ничего не забыл.У римских евреев к Ватикану — особый счет. Так было всегда. И во времена гетто. Вот мы листаем старинные карты: в 1555-м Павел IV запер общину за забором на трех гектарах, построил стену, при выходе в город приказал накидывать голубой платок, чтобы сразу опознавали все и были посчитаны в специальных книгах.Вот дневник девочки с пометкой "ребенок еврейской расы" — в музее под синагогой как раз идет выставка, посвященная "Манифесту расы" Муссолини. После опубликования закона из университетов выгнали 98 профессоров-евреев, запретили смешанные браки. Но это была лишь прелюдия перед началом гонений, которые в Италию пришли очень поздно. И многие надеялись, что уж в Риме под защитой Церкви все будет не так, как в Польше и Словакии."Все еще так живо. Еще кровоточит. Еще живы те, кто вернулся из Освенцима, кто работал на каторге. Очень сложно будет перевернуть взгляд на Пия XII и его эпоху, чтобы бы там ни нашли в архивах, потому что, увы, события того времени слишком хорошо известны, также имеются устные свидетельства", — отметил Клаудио Прокачча, руководитель Департамента культуры Римской еврейской общины.Что сделал и что не сделал Пий XII, чтобы защитить евреев, — вопрос века. Давно известно, что еще до избрания, будучи нунцием в Мюнхене, а потом в Берлине, сильно симпатизировал немецкой культуре, но не Гитлеру, как это казалось многим. Плотно общался с Муссолини, и, как считают ученые, которые уже покопались в документах (часть архивов открыли еще по приказу Ионна Павла Второго и Бенедикта XVI), пытался договориться с нацистами мирным путем, а не идти на конфронтацию.Телеграммы в Ватикан о резне, требования выступить с заявлениями, осуждением не оставались без ответа — Пий XII благодарил всех за информацию, точность которой "Святой Престол не мог проверить". Моральному ущербу Ватикана нанесен урон молчанием о европейских зверствах, напишет Пию посол США."Почему он не осудил Холокост? Мы знаем, что он это не сделал, но почему? Почему он не выпустил официальное осуждение? Боялся чего-то? Кого он боялся? Или это поведение, наоборот, помогло ему спасти большое количество евреев?" – задается вопросом журналист, историк Андреа Торньелли.Ватиканисты надеются, что, когда будут отрыты архивы, вскроется не столько плохое: де-юре Ватикан был нейтрален, де-факто Пий рекомендовал пастве спасать несчастных, и когда Рим был оккупирован, 400 евреев спрятали в Ватикане 8 тысяч в монастырях. Но это 60% — остальные эмигрировали. Поменяли веру. Были расстреляны, сожжены, отправлены в лагеря. Погибли 12 тысяч. Пометок "вернулся" в книге депортированных практически нет.Свое знаменитое "не возражаю" под приказом о депортации хорватских евреев Муссолини поставил в 1942-м, но массовое истребление началось именно в 1943 году. Евреев свозили на север, к примеру, на рисовую фабрику в Триесте. Предполагалась, что это будет только транзитный лагерь — промежуточный перед Освенцимом — но печь начала работать сразу же — в связи с тем, что окончательное решение "еврейского вопроса" в Италии слишком затянулось."Лучше поздно, чем никогда. Мы не знаем, что нам покажут в архивах, будут ли они полными, но почти уверены, что они расширят и углубят наши знания о давно известных событиях", — считает раввин, президент еврейской общины Рикардо Ди Сеньи.Секретные архивы Пия, конечно, не только про Вторую мировую — еще и про холодную войну, коммунизм. Пий XII считал его злом едва ли не большим, чем фашизм. Они также про отношения Ватикана со всей Восточной Европой. Интерес ученых к архивам — огромный. У Ватикана тоже свой интерес. В 2014 году Папа Франциск приостановил процесс канонизации Пия — возникли проблемы с чудесами, необходимыми для такого дела, но самое главное — с общественным мнением: называть Папу "святым" не все считают уместным.Попасть в архивы, конечно, сможет не каждый — нужны специальный запрос, мотив — тема будущего исследования, звание. Архивы понтификата Пия XII — это огромное количество томов. Чтобы найти сенсацию, нужно знать, что искать, и уметь работать с документами.