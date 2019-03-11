В Венесуэлу вернулся беглый самозванец и лжепрезидент Гуайдо. Официальная версия его отсутствия - зарубежное турне.

В Венесуэлу вернулся беглый самозванец и лжепрезидент Гуайдо. Официальная версия его отсутствия — зарубежное турне. Гуайдо выехал из страны вопреки запрету Верховного суда, и многие сейчас ожидали, что суд его арестует. Однако этого не произошло. Ради спокойствия в стране. И ради того, чтобы не давать повода для иностранного вторжения.Тем временем США, арестовав на своей территории зарубежные активы Венесуэлы, фактически объявили стране финансовую блокаду и предложили своим союзникам сделать то же самое. Параллельно США сколачивают так называемую "коалицию по смене режима в Венесуэле". Работа идет также по созданию диверсионных групп и незаконных вооруженных формирований, дабы разжечь внутри страны гражданскую войну, диверсиями парализовать экономику страны.А в результате кибератаки произошли перебои на одной из крупнейших ГЭС Венесуэлы, что привело к перебоям с электричеством на большей части территории страны, а в Каракасе на несколько часов остановилось метро. Разумеется, возникли и перебои с мобильной связью.Протестующие фактически перекрыли один из проспектов Каракаса и окружили автомобиль, на капот которого взобрался самопровозглашенный президент Гуайдо. Он то и дело через громкоговоритель обращается к людям, его очень плохо слышно, тем не менее они кричат ему в ответ. С крыши бронированного джипа Гуайдо анонсирует тур подобных выступлений теперь еще и по всей Венесуэле."Мы призываем всех приехать в Каракас и внимательно выслушать наши цели. Вся Венесуэла должна приехать в Каракас", — заявил Гуайдо.Когда он спускается с автомобиля, начинается настоящая давка. Группа телохранителей буквально сносит людей.20 минут езды в направлении центра Каракаса – и еще один митинг. "Мы поддерживаем Мадуро, потому что он — преемник Чавеса и продолжает его путь. Мы любим Венесуэлу и боремся за свою Родину", — говорят собравшиеся.Едва на публике появляется действующий президент Мадуро, люди, пришедшие на демонстрацию, начинают аплодировать и выкрикивать лозунги в его поддержку. Президент обещает, что электричество будет восстановлено в течение четырех дней. По словам Мадуро, причина отключения — кибератака на гидроэлектростанцию."Когда оппозиция проводит экстремистские атаки, подобные этой, то можно без сомнения сказать, что за этим стоят определенные персоналии, которые применяют высокие технологии, доступные только правительству США", — отметил президент Венесуэлы.Электричество в стране пропало накануне. Огромный город остался без света. Камера с трудом может передать эту темень. Довольно хорошо видно: угадываются только включенные фары автомобилей, а также видно, что работают некоторые рекламные вывески, — это те заведения, у которых есть свои собственные генераторы.Телефоны перестают ловить сеть. Перебои с транспортом. Аппараты искусственной вентиляции легких остановились. Как минимум четверо детей в одной из больниц умерли. Не работают светофоры, банкоматы, закрыты супермаркеты и магазины.Опустевшие прилавки, не работают ни холодильники, ни кассы. Невозможно расплачиваться, потому что большая часть всех покупок происходит именно по картам, которые не принимают. Стулья и столы перевернуты. Персонал ждет, когда включат электричество.Один из предпринимателей переоборудовал прилавок, на котором раньше ламинировал документы, в станцию для зарядки телефонов. 15 центов при пересчете на доллары.Торговцы со своими генераторами открыться смогли: свет мерцает, но выбирать ботинки можно.Одни винят в случившемся правительство, другие — оппозицию. Гуайдо предъявляет претензии к Мадуро, что из-за коррупции он допустил блэкаут в стране. Мадуро, который в заявил о еще одной кибератаке на энергообъект, винит во всем оппозицию и США.Именно гуманитарный кризис Вашингтон называл причиной ввозить груз со стороны Колумбии, пусть и силой, пусть и не спрашивая самих венесуэльцев. И судя по нашему общению с Гуайдо, это не последняя провокация.- Вы будете еще раз пытаться провести в страну гуманитарный груз?- Не только буду пытаться еще раз, но и столько раз, сколько будут необходимо, чтобы решить гуманитарный кризис в Венесуэле, — заявил Гуайдо.Глава большого семейства, главная мечта которого — дать своим очаровательным малышам лучшее будущее, хотя некоторые, кажется, и сами уже определились с профессией, выступает категорически против иностранного вмешательства в дела Венесуэлы. "Они никогда не будут помогать нам бесплатно. За свои услуги США потребуют доступ к нашим богатствам — к вольфраму, нефти, золоту, к чему угодно". – уверен мужчина.