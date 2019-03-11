Заболевание быстро прогрессировало и привело к дисфункции многих органов

Заболевание быстро прогрессировало и привело к дисфункции многих органовСистемный АL-амилоидоз – редкое заболевание, при котором нарушается белковый обмен, в тканях избыточно образовывается и откладывается специфический белково-полисахаридный комплекс – амилоид. Это приводит к тяжёлым поражениям органов - сердца, почек, желудка и кишечника, центральной и периферической нервной системы.Долгое время диагноз «АL-амилоидоз» считался приговором. Средняя продолжительность жизни при этой болезни составляла чуть больше года. Однако достижения медицины, разработка и внедрение новых эффективных лекарств позволили пересмотреть неблагоприятный прогноз болезни. Врачи научились добиваться длительной устойчивой ремиссии, и один из таких случаев произошел в Областной клинической больнице.Как сообщила заместитель главного врача ОКБ Майра Буланова, специалисты лечебного учреждения спасли жизнь молодого человека, которому диагноз «АL-амилоидоз» поставиили еще 6 лет назад. Результат лечения –ремиссия, восстановление функций жизненно важных органов и систем организма, возвращение к труду после инвалидности.Чтобы добиться такого впечатляющего результата, врачи приложили немало усилий. Заболевание быстро прогрессировало, привело к дисфункции многих органов. Пациент был практически обездвижен.«Пациенту назначиили высокодозную полихимиотерапию с применением противоопухолевого препарата нового поколения «Бортезамиб» и препаратов «Дексаметазон» и «Циклофосфамид», – рассказала Майра Буланова. – В результате лечения у пациента сначала нормализовались все лабораторные показатели, а затем полностью исчезли признаки сердечной недостаточности и вегетативной дисфункции, которые могли привести к смерти. Постепенно нормализовались размеры печени, селезенки и лимфоузлов.Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и вернулся к полноценной жизни. Его состояние здоровья не вызывает серьезных опасений у докторов, и это большая победа не только Областной клинической больницы, но и всей системы здравоохранения нашего региона».