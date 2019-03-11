Нарушений общественного порядка не допущено.

В период с 8 по 10 марта 2019 г. на территории 47 населенных пунктов Владимирской области обеспечена охрана общественного порядка и безопасность при проведении 85 мероприятий, посвященных празднованию проводам русской зимы – «Широкой Масленице», в которых приняло участие более 93 тысяч жителей и гостей Владимирской области.В обеспечении общественного порядка непосредственно при проведении мероприятий задействовалось свыше 600 сотрудников органов внутренних дел, более 65 сотрудников Росгвардии, 45 работников частных охранных организаций, около 190 народных дружинников и более 25 казаков.При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.