Заключая фиктивные договоры, подозреваемый перевел на счета подконтрольных ему фирм свыше 21 миллиона рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Москва. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Муромский» и сотрудниками регионального УФСБ.По версии следствия, фигурант, исполняя обязанности генерального директора одного из предприятий в городе Муроме, в период с июня по июль 2017 года заключил ряд фиктивных договоров и перевел со счета предприятия на счета подконтрольных фирм свыше 20 миллионов рублей.В августе 2017 года, уже не являясь генеральным директором предприятия, путем обмана похитил со счетов денежные средства в сумме свыше 1 700 000 рублей. Впоследствии деньги были перечислены на другие счета или обналичены.Расследование уголовного дела продолжается.