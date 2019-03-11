Первая жена принца Чарльза погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе. Спустя 20 лет врач Ричард Шеперд раскрыл истинную причину смерти принцессы Дианы в книге Неестественные причины. Записки судмедэксперта .

Первая жена принца Чарльза погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе. Спустя 20 лет врач Ричард Шеперд раскрыл истинную причину смерти принцессы Дианы в книге "Неестественные причины. Записки судмедэксперта"Как вспоминает специалист, в тот роковой день в"Мерседесе"находились четверо человек – принцесса Диана, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, его телохранитель Тревор Рис-Джонс и водитель Генри Пол. Они попытались уйти от преследовавших их фотографов и на скорости более 100 км/ч врезались в бетонную колонну в парижском туннеле Альма.К моменту приезда медиков водитель и наследник бизнесмена были мертвы. Тревор Рис-Джонс получил серьезные ранения. Врачи извлекли его тело и отвезли больницу. Королевская особа оказалась зажата пассажирским сидением, и для ее вызволения потребовалось значительно больше времени. Многие очевидцы утверждают, что после аварии леди Ди разговаривала.Врачи были уверены, что травмы жены принца Чарльза не были такими же серьезными, как у охранника. "Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях", – цитирует судмедэксперта Лента.ру. Он добавил, что обнаружить такую проблему достаточно трудно, а устранить – еще сложнее.В скорой помощи потеряла сознание. Врачи попытались ее реанимировать в машине. Когда они приехали в больницу и доставили пострадавшую в операционную, то обнаружили эту маленькую рану. Хирурги попытались зашить разорванную вену, но было уже поздно. По словам Ричарда Шеперда, такая травма является редкостью. За всю свою долгую карьеру он столкнулся с ней только один раз.Специалист отметил, что мать Уильяма и Гарри могла бы выжить, если бы пристегнула ремень безопасности. Вероятно, она бы смогла появиться перед поклонниками и фотографами уже через несколько дней."Будь она пристегнута, она бы, наверное, появилась на публике два дня спустя с кровоподтеком под глазом, возможно, слегка запыхавшаяся из-за поломанных ребер, а также с подвязанной сломанной рукой", – пояснил он.После гибели принцессы поклонники британской монархии выдвигали различные версии трагедии. Некоторые были уверены, что ее смерть была подстроена. Перед столкновением с колонной в автомобиль врезался белый Фиат Уно. Однако никто так и не нашел в Париже этот транспорт. Другие настаивали, что сам водитель "Мерседеса" был сильно пьян. Но и эту возможность опровергли родственники Генри Пола.В 2004 году было возобновлено расследование гибели леди Ди. Его возглавил старший комиссар лондонской полиции сэр Джон Стивенс. Результат был представлен спустя два года. Полицейские назвали произошедшее трагической случайностью. "Мы пришли к заключению, что с учетом всех имеющихся на данный момент доказательств никакого заговора с целью убийства кого-либо из находившихся в машине не было", – указали в сообщении.