Взрыв в жилом доме Омска произошел из-за самогонного аппарата. К такому мнению пришли эксперты, работавшие на месте происшествия. Как сообщает ГТРК Иртыш, 9 марта в одной из квартир многоэтажного дома в результате взрыва обрушилась часть балкона - оконная рама.

Взрыв в жилом доме Омска произошел из-за самогонного аппарата. К такому мнению пришли эксперты, работавшие на месте происшествия.Как сообщает ГТРК "Иртыш", 9 марта в одной из квартир многоэтажного дома в результате взрыва обрушилась часть балкона — оконная рама. Был поврежден стоявший под окнами автомобиль. По счастливой случайности из находившихся по близости людей пострадавших не было. Серьезно травмированным оказался только хозяин квартиры, где произошел взрыв. С сильными ожогами его увезли в больницу.Выяснилось, что самодельный самогонный аппарат был установлен в туалете. Эксперты продолжат обследовать прибор. Также на экспертизу отправлены части электропроводки из взорвавшейся квартиры.