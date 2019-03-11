Геннадий Хазанов поддержал худрука МХАТ им. Горького в
скандале с увольнением актера Антона Хомятова. С точки зрения народного артиста
России, пьянство в театре недопустимо.
Геннадий Хазанов поддержал худрука МХАТ им. Горького в
скандале с увольнением актера Антона Хомятова. С точки зрения народного артиста
России, пьянство в театре недопустимо.
В актерской карьере Геннадия Хазанова было немало нетрезвых
персонажей. Однако, когда речь заходит об употреблении алкоголя на рабочем
месте в реальной жизни, художественный руководитель Театра эстрады категоричен.
"В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте?
Считаю, тут нет предмета для разговора!", – заявил
Народный артист прокомментировал скандал с увольнением Антона
Хомятова из МХАТа имени Горького. Новый худрук театра Эдуард Бояков столкнулся с актером в лифте и
почувствовал запах алкоголя. После этого актер лишился своего места в труппе.
Сам Хомятов, комментируя инцидент, заявил, что непьющих
актеров не бывает. "Нас учили так старики. Это наше поколение такое:
Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мне
кажется", – считает Хомятов.
А худрук МХАТ имени Горького тем временем запретил артистам в
театре употреблять алкоголь. Кроме того, Эдуард Бояков запретил курение на
территории театра – теперь всем курящим придется выходить на улицу, передает
Напомним, в недавнем конфликте своего
коллеги Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой поддержал юмориста. Актриса
была недовольна тем, что Галкин спародировал ее, не спросив предварительно
разрешения. Хазанов же считает, что пародисту не надо брать разрешения у
прототипа – он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая свои
выступления ни с кем.