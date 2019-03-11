Геннадий Хазанов поддержал худрука МХАТ им. Горького в скандале с увольнением актера Антона Хомятова. С точки зрения народного артиста России, пьянство в театре недопустимо.

Геннадий Хазанов поддержал худрука МХАТ им. Горького вскандале с увольнением актера Антона Хомятова. С точки зрения народного артистаРоссии, пьянство в театре недопустимо.В актерской карьере Геннадия Хазанова было немало нетрезвыхперсонажей. Однако, когда речь заходит об употреблении алкоголя на рабочемместе в реальной жизни, художественный руководитель Театра эстрады категоричен."В нетрезвом виде можно появляться на рабочем месте?Считаю, тут нет предмета для разговора!", – заявилНародный артист прокомментировал скандал с увольнением АнтонаХомятова из МХАТа имени Горького. Новый худрук театра Эдуард Бояков столкнулся с актером в лифте ипочувствовал запах алкоголя. После этого актер лишился своего места в труппе.Сам Хомятов, комментируя инцидент, заявил, что непьющихактеров не бывает. "Нас учили так старики. Это наше поколение такое:Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов. Выпить 50 грамм – это нормально, мнекажется", – считает Хомятов.А худрук МХАТ имени Горького тем временем запретил артистам втеатре употреблять алкоголь. Кроме того, Эдуард Бояков запретил курение натерритории театра – теперь всем курящим придется выходить на улицу, передаетНапомним, в недавнем конфликте своегоколлеги Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой поддержал юмориста. Актрисабыла недовольна тем, что Галкин спародировал ее, не спросив предварительноразрешения. Хазанов же считает, что пародисту не надо брать разрешения упрототипа – он имеет право шутить в адрес кого угодно, не согласовывая своивыступления ни с кем.