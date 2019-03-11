За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 31 получил ранения различной степени тяжести, в том числе погиб 1 и травмированы 2 ребенка. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения не зарегистрировано. Произошло 443 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 70 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский районПо предварительной информации, 04.03.2019 г. в 23:25 на 103 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ-3009К5», 1973 г.р., допустил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, черепно-мозговая травма – госпитализирован.город ВладимирПо предварительной информации, 05.03.2019 г. в 08:13 в городе Владимире на улице Комиссарова у дома 19 водитель автомобиля «Шкода-Октавия», 1974 г.р., допустил наезд на пешехода, 1939 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, ушиб затылочной области, ушиб грудной клетки, перелом правой бедренной кости – госпитализирован в БСП г. Владимира.Муромский районПо предварительной информации, 06.03.2019 г. в 20:40 на 8 км автодороги «Борисоглеб – Молотицы – Кондраково» неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода, 1965 г.р., который находился на проезжей части дороги при наличии обочины, светоотражающие элементы на одежде присутствовали. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.город ВладимирПо предварительной информации, 07.03.2019 г. в 13:20 в городе Владимире на улице Комиссарова у дома 10/13 водитель автомобиля «Шевроле-Лачетти», 1983 г.р., при движении задним ходом на парковке перед магазином не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил наезд на пешехода, 1949 г.р. В результате ДТП пешеход с диагнозом: перелом правой голени – госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 08.03.2019 г. в 10:50 на 165 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада-Гранта», 1940 г.р., при выполнении маневра левого поворота на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Вольво-FH 12» под управлением водителя, 1957 г.р. В результате ДТП пассажир а/м «Лада-Гранта», 1937 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, черепно-мозговая травма, перелом ребер – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 09.03.2019 г. в 08:00 на 9 км автодороги «Дубки – Киржач» водитель автомобиля «Рено-Дастер», 1954 г.р., не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП пассажир а/м «Рено-Дастер», 1951 г.р., с диагнозом: ушиб головы и грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 10.03.2019 г. в 13:25 на 5 км автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево» водитель автомобиля «ВАЗ – 21154», 1977 г.р., при прохождении маневра левого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ-МК» под управлением водителя, 1961 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель а/м «ВАЗ-21154», пассажир а/м «ВАЗ-2115», 2011 г.р., пассажир а/м «ВАЗ-2115», 1994 г.р., от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.